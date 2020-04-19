العثور على جثث 44 سجينا من "بوكو حرام" داخل زنزانتهم في تشاد

كشف المدعي العام التشادي يوسف توم، "العثور على جثث 44 سجينًا من جماعة "​بوكو حرام​" في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هؤلاء ضمن 58 عنصرًا من "بوكو حرام" اعتُقلوا خلال العمليّة الأخيرة للجيش ضدّ الجماعة الجهاديّة في منطقة بحيرة تشاد، ونُقلوا إلى نجامينا لغرض التحقيق"، مشيرًا إلى "أنّنا دفنّا 40 جثة وأعدنا أربع جثث للطبيب الشرعي لتشريحها". ولفت إلى أنّ "خلاصة التشريح تشير إلى استهلاك مادّة طبيّة قاتلة تسبّبت في أزمة قلبيّة لدى بعضهم، واختناق شديد لدى البعض الآخر".

وكان قد أطلق الجيش التشادي عمليّة باسم "غضب بوما" في 31 آذار الماضي، أعلن انتهاءها يوم 8 نيسان الحالي. وأكّد الجيش حينها قتل ألف جهادي، مقابل خسارة 52 عنصرًا.