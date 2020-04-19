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الصين تسجل 16 إصابة بكورونا في رقم لم يحدث منذ 17 آذار

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​ تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس ​، فيما يعد أقل عدد منذ 17 آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وكان من ضمن هذه الإصابات 9 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وهو أقل عدد منذ 13 اذار، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق. أما الحالات السبع المتبقية، فكانت منقولة محليا بتراجع عن 10 حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم. وأضافت أن 3 من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج، وأنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى 18 نيسان، إلى 82735 حالة، فيما قالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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