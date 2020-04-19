تمديد العمل بنظام الحجر الصحي في الجزائر لغاية 29 نيسان لمواجهة كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء ​الجزائر​ي عبد العزيز جراد "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير المرافقة له لمحاربة وباء "​كورونا​" لفترة إضافيّة مدّتها عشرة أيام لغاية 29 نيسان الحالي". وأوضح في بيان، أنّ "النظام المعمول به حاليًّا يتمثّل في الحجر الشامل بالنسبة لولاية البليدة، الحجر الجزئي ابتداءً من الساعة الثالثة ولغاية الساعة السابعة من صباح اليوم التالي، بالنسبة للولايات التسع الآتية: بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، المدية، وهران، تيبازة وعين الدفلى. هذا إلى جانب الحجر الجزئي ابتداءً من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي، بالنسبة لباقي الولايات الـ38".

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