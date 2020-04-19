شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تبعات خسائر كورونا على دول بالشرق الأوسط والعالم × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق النقد توقعاته لتبعات أزمة فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مستوى العالم، متوقعا احتلال مصر المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، مشيداً فى الوقت نفسه بالإجراءات التى تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

ونرصد توقعات صندوق النقد لخسائر وتبعات كورونا:

- حذر صندوق النقد الدولى من خسارة الاقتصاد العالمى 9 تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين.

- الاقتصاد العالمى فى 2020 هو الأسوأ منذ الكساد العظيم

- ستشهد دول فى منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008 وصدمة أسعار النفط فى 2015.

- من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمى 3% خلال 2020 فى ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية

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- فى الشرق الأوسط، ستعانى الدول التى تعول بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافى نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب

- توقّع صندوق النقد الدولى أن تعانى اليونان، هذا العام، أسوأ كساد اقتصادى مرجّحة انكماش الاقتصاد اليونانى بنسبة 10 %.

- توقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليونانى العام الحالى بنسبة 10%.

- وارتفاع نسبة البطالة -الأعلى بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي- إلى 3ر22 بالمئة، لكنه تنبأ بعودة الاقتصاد اليونانى للنمو، العام المقبل

- صندوق النقد توقع انخفاضا كبيرا فى الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا وإسبانيا -الدولتان الأكثر تضررا من تفشى الفيروس-

- معدل نمو الاقتصاد المصري- والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة- بالرغم من معدلات الانكماش العالمى