إلغاء امتحانات "النقل" للجمعات ومكافحة كورونا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، والتي أبرزت أيضا تهنئة الرئيس السيسي للأخوة المسيحين وللبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما سلطت الصحف الضوء على عظة البابا تواضروس التي ألقاها ضمن قداس عيد القيامة، مشيرة إلى بدء موسم توريد القمح في المحافظات.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم وفق تصور متكامل الجوانب وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة". وأشارت الصحف إلى أن الاجتماع استعرض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

وفي شأن آخر، سلطت (الأخبار) الضوء على برقية التهنئة التي بعثها الرئيس السيسي إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ وأشاد خلالها بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري (مسلموه ومسيحيوه) من روابط ومشاعر طيبة وصادقة.. داعيا الله - تعالى - في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أرسل برقية مماثلة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، أعرب - خلالها - عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

وفي السياق، أوردت صحيفة (الأهرام) - في صفحتها الأولى - أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فرضت كلمتها على احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة، حيث ألزمتهم الجلوس في البيت ومتابعة قداس العيد أمام شاشات التليفزيون، وبدأت صلوات القداس من التاسعة مساء أمس واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

ونقلت الصحيفة عظة البابا تواضروس التي ألقاها ضمن قداس عيد القيامة، وأعرب خلالها عن ثقته بأن الله سيرفع هذا الألم قريبا.

من ناحية أخرى، كتبت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (الوزراء: تقنين أوضاع 1568 كنيسة ومبنى) - أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر انفوجرافا، سلط الضوء فيه على أعداد الكنائس والمباني التي جرى تقنين وتوفيق أوضاعها حتى أبريل الحالي، حيث إنه جرى توفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الطوائف تتولى استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية على أن تتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط.

وفي شأن آخر، أبرزت صحيفة (الأخبار) بدء موسم توريد القمح في المحافظات، حيث ذكرت الصحيفة - تحت عنوان (بدء موسم توريد القمح في المحافظات) - أن الصوامع والشون في مختلف المحافظات استقبلت أطنانا من القمح، وردها الفلاحون وفقا لدرجة نقاوة ونظافة الأقماح، وذلك بعدما أعلنت وزارة التموين عن أسعار توريد أردب القمح لتتراوح ما بين 670 ألى 700 جنيه للأردب وفقا لدرجة النقاوة.

وأوضحت الصحيفة أن المحافظين يتلقون تقارير يومية من وكلاء وزارتي الزراعة والتموين بما جرى حصاده، وكذلك ما يجرى توريده وقدرات الصوامع الاستيعابية لها.

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وفي شأن التعليم، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على قرر المجلس الأعلى للجامعات - في اجتماعه - بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات والاستعاضة عنها، بناء على قرار من مجلس الجامعة بأحد بديلين: الأول إعداد الطلاب رسائل بحثية مقبولة، والثاني عقد اختبارات الكترونية للمقررات بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب وفي أي من البديلين لا يتم رصد درجات للطلاب وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط.

برلمانيا، كتبت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (تشريعية النواب تقر تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الصحية) - أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يتضمن تدابير جديدة تسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ - كل أو بعض - التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، منها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

أمنيا، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى قرار وزارة الداخلية بإغلاق طرق الكورنيش في المحافظات اعتبارا من غد الإثنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر صباح غد إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها مع توفير المسارات البديلة فيما عدا محافظات (القاهرة والجيزة وأسيوط)، على أن يتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

اقتصاديا، كتبت صيحفة (الجمهورية) - تحت عنوان (شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري) - أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن قرار مؤسسة (ستاندرد آند بورز) - بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى (B) مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" - يعكس ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة (كورونا) وتجاوزها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية.