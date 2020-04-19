​​توجيه جديد من التعليم بشأن ملفات إنجاز المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المدرسين المرشحين للترقي 2014، بسرعة الانتهاء من ملفات الإنجاز الخاصة بملفات الترقي.
وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن ذلك يأتي حتى يتسنى تقييم المعلمين عن طريق مديري المدارس والموجهين المتابعين، لأنه بدون ملف إنجاز لن يكون هناك تقييم.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم، تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا، لتقييم المعلمين، واستكمالًا للإجراءات اللازمة لترقي المعلمين للعام 2019-2020.
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