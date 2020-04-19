منع التزاحم وتوزيع كمامات.. ننشر خطة التموين لوقاية العاملين أثناء استلام القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارتا الزراعة والتموين، انطلاق موسم حصاد القمح، للموسم الحالي في 15 أبريل الجاري، حيث بدأت صوامع وزارة التموين في استلام كميات القمح من الموردين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين فيها من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إنه تم إعداد جداول منظمة لاستلام المحصول من المزارعين، منعًا للتزاحم أمام أماكن التخزين خاصة الصوامع على مستوى الجمهورية، مع تذليل العقبات أمام الموردين أثناء تسليم الأقماح، مضيفًا أنه تم تعقيم كافة السيارات المحملة بالمحصول، قبل دخولها الصوامع، كإجراء احترازي وتوزيع كمامات مجانًا، على السائقين الذين يستقلون السيارات المحملة بالقمح.

وأضاف باسيلي أن لجان استلام القمح بالصواع المختلفة، والبالغ عددها 45 صومعة ضمن المشروع القومي للصوامع، والتي أحلّت محل الشون الترابية، والتي تتكون من شخصيات ممثلة لوزارتي التموين والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات، لفحص المحصول للتأكد من درجة النظافة المعلن عنها، وأيضًا التأكد من عدم خلط أي أقماح مستوردة مع أخرى محلية أو قديمة حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، حيث أن المورد يستلم حصلية توريده بمجرد التوريد وفقًا للأسعار التي حددتها الحكومة بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.

وأشار إلى أنه لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح، وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون متطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.