موسكو تسجل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيراً إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالوباء.
وشدد المركز على أن معظم المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 30 إلى 93 عاماً.
وأكد المركز على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.
وسجلت روسيا حتى اليوم 36793 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 313 وفاة و3057 حالة شفاء.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 20754 حالة إصابة في العاصمة، بينهم 148 متوفياً، حسب الإحصائية العامة الأخيرة.
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