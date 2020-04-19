جهانغيري: أميركا فشلت في مسعاها لتدمير الاقتصاد الإيراني

أكّد النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي ​إسحاق جهانغيري​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ فشلت في مسعاها لتدمير ​الاقتصاد​ الإيراني".

وفسّر خلال اجتماعه بوزير ​الصناعة​ والمناجم والتجارة ومساعديه، أنّ "الأميركيين كانوا قد خطّطوا لتدمير الاقتصاد الإيراني، إلّا أنّ الأرقام والإحصائيّات تشير إلى شيء آخر على أعتاب العام الثالث لخروج أميركا من ​الاتفاق النووي​ وعودة الحظر". ولفت إلى "توفير السلع بالقدر الكافي في المتاجر بإيران في ظلّ أزمة "​كورونا​".

وركّز جهانغيري، على أنّ "على النقيض من أوضاع الكثير من الدول الكبرى، لم تشهد إيران هجوم المواطنين وتهافتهم على المتاجر وشح أو عدم توفر السلع، في حين نعيش نحن ظروف الحظر والضغوط"، مبيّنًا أنّ "مبيعات المتاجر ارتفعت بشكل كبير، وحتّى أنّ مبيعات بعضها بلغت 5 أضعاف الحالات الإعتياديّة". وشدّد على "ضرورة تصميم نماذج للأنشطة الاقتصاديّة المواءمة لظروف انتشار "كورونا"، لمختلف القطاعات الإنتاجيّة والاقتصاديّة الساعية لتلبية وتغطية احتياجات المواطنين، والعمل على تدعيمها".