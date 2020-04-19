1891 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جرّاء كورونا المستجدّ

سُجّلت في ​الولايات المتحدة​ 1891 وفاة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت ​الجامعة​ التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

أودى ​فيروس كورونا​ المستجدّ بحياة نحو 160 ألف شخص حول ​العالم​، في وقت حذّرت الولايات المتحدة السبت ​الصين​ من "تبعات" محتملة في حال كانت "مسؤولة بشكل متعمّد" عن انتشار الوباء.

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وشهدت مدن في ولايات نيو هامبشاير وميريلاند و​تكساس​ الأميركيّة السبت ​احتجاجات​ تطالب برفع تدابير الحجْر التي كانت قد فُرضت لاحتواء الفيروس.

وكان ​ترامب​ قدّم الجمعة دعمه لمتظاهرين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، مثيرًا بذلك الاستغراب، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء "كوفيد-19".

وفيما لا يزال أكثر من نصف سكان العالم في منازلهم بهدف الحد من انتشار الفيروس، دعا ترامب صراحة إلى التصدّي لإجراءات العزل.