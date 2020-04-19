الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، أنّه "تمّ تسجيل 121 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 2685 حالة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "33 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتّى الآن إلى 314 شخصًا (لتبلغ النسبة العامة للمتعافين من بين مجموع الحالات المؤكّدة 11,7 بالمئة)، فيما تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 137 حالة إلى حدود الساعة".