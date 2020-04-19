تسجيل 121 وفاة و1890 إصابة بكورونا في تركيا ما يرفع إجمالي الحالات إلى 82329

أعلنت وزارة الصحة التركية "تسجيل 121 وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 1890 وفاة. وارتفع عدد المصابين إلى 82 ألفًا و329، بعد تسجيل 3783 حالة".

وكشفت في بيان، أنّ "إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في عموم ​تركيا​ بلغ 10 آلاف و453 شخصًا، بعد شفاء 1822 مريضًا، وهو رقم قياسي جديد"، موضحةً أنّ "عدد الفحوصات الطبيّة الّتي أُجريت آخر 24 ساعة، بلغت 40 ألفًا و520، ليرتفع الإجمالي إلى 598 ألفًا و933".

وفي تعليقه على الأرقام، لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "عدد مرضانا الّذين تماثلوا للشفاء تجاوز 10 آلاف. لدينا تفوّقات مهمّة في موضوع العلاج"، مشيرًا إلى أنّ "رغم ازدياد الفحوصات، هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة المضافة". وشدّد على أنّ "تركيا تتمتّع بنقطتَي قوّة في الوقت الراهن، هما التدابير والعلاج".