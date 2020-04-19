هيثم جمعة قدم التعازي للجالية اللبنانية بساحل العاج بوفاة المغترب بشارة الراهب

تقدم رئيس المنتدى ال​لبنان​ي للهجرة والتنمية ​هيثم جمعة​ بالتعازي القلبية لعائلة المرحوم المغترب الكبير الاستاذ بشارة الراهب، وتقدم أيضاً من الجالية اللبنانية في ​ساحل العاج​ وعموم ​أفريقيا​ بالتعازي الحارة. ولفت جمعة الى ان الاستاذ بشارة كان مثالا للإنسان الوطني المحب لاهله ولوطنه لبنان وكان مخلصاً لكل الدول الأفريقية التي عاش بها، وكان صديقاً محترماً لهذه الشعوب سنفتقد هذا الرجل ونعلن تضامننا مع عائلته ومحبيه ،خاصة ابناء بلدته رحبة ،رحمه الله ها هو ينتقل الى السماء مع قيامة الفادي .

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