"التعليم" تكشف ضوابط تسليم البحث لطلاب الثانوي الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تسليم البحوث التطبيقية، لطلاب التعليم الفني.

وجاءت الضوابط كالتالي:

1- يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملاءه ولن يقبل بحث مكتوبًا على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها.

Advertisements

2- يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/.

3- يحوّل الطالب البحث بعد كتباته بخط اليد، إلى صيغة pdf من خلال جهاز Scanner.

4- يرفع الطالب نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه.

5- في حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، وتسليم أصل البحث للمدرسة، والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة.