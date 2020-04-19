ما مصير الطالب عند رفض البحث أو الاختبار؟ الأعلى للجامعات يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه حال عدم قبول الرسالة البحثية (المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه الاختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك، شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى، أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيًا حسب الظروف.

وأضاف الأعلى للجامعات في بيان له، أنه إذا لم تقبل الرسالة المقدمة من الطالب للمرة الثانية، أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبًا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

ولفت إلى أنه تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدى) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل، وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31/5/2020 على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها.