ترامب يهاجم صحفية بنيويورك تايمز فى مؤتمر كورونا.. ويصف الإعلام بالفشل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

اتهم دونالد ترامب وسائل الإعلام بالفشل في الترويج للإحصاءات التي تثبت أن الولايات المتحدة تكسب المعركة ضد الوباء أفضل من أى دولة أخرى.

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وانتقد الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز ماجي هابرمان لنشرها تقريرا عن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.

حيث قال ترامب: "قرأت قصة حيث كان يبكي مارك ميدوز، وهو رجل قوي، فهذه هي ماجي هابرمان، تعلمون لقد فازت بجائزة بوليتزر لتغطيتها لروسيا ولكنها كانت مخطئة بشأن روسيا، وهكذا كان الجميع عليهم أن يعيدوا جوائز بوليتزر الخاصة بهم، وفي الواقع اتضح أن الجريمة ارتكبها الجانب الأخر، ولم يرتكب الجريمة من قبل".

وتابع ترامب: "لذا حصلت ماجى هابرمان على جائزة بوليتزر، إنها مراسلة من الدرجة الثالثة نيويورك تايمز، ووضعنا اسمها هنا الأسبوع الماضي، واعتقد الناس أنه كان إعلانًا تجاريًا، ولكنها كانت مجرد مقاطع، وكشفنا أنها مراسلة سيئة، فإن ما حدث هو أنها خرجت وقالت إن مارك ميدوز كان يبكي، لا بأس إذا فعل.. لكنه ليس مجففاً، لقد كانت قصة سيئة في نواح كثيرة، وكانت أخباراً زائفة، وفعلت ذلك فقط لأننا كشفناها لكونها مراسلة مخيفة وغير شريفة، ولم أتحدث معها لفترة طويلة".