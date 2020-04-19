شكرا لقرائتكم تقرير مرعب: كورونا قد يقتل 3.3 مليون انسان في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتهى تقرير دولي الى إطلاق تحذير مرعب مفاده أن فيروس كورونا المستجد قد يؤدي الى مقتل ما يصل الى 3.3 مليون شخص في قارة أفريقيا في حال انتشر هناك بالفعل وتحولت القارة السمراء الى مركز الوباء.

وتشير الأرقام الرسمية الى أن قارة أفريقيا سجلت حتى الان نحو 20 ألف إصابة بالفيروس فقط، من بينهم ألف شخص فقدوا حياتهم بسببه، فيما تتخذ دول أفريقيا كباقي دول العالم العديد من الاجراءات التي ترمي الى محاصرة الفيروس والحد من انتشاره، إلا أن أغلب دول أفريقيا تعاني من الفقر وتردي الخدمات الطبية بما يجعل انتشار المرض تهديداً أكبر للحياة العامة.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، والذي اطلعت عليه "الخليج 365" فان دول أفريقيا لم تتخذ حتى الان تدابير واجراءات صارمة بما فيه الكفاية من أجل الحد من انتشار الفيروس وهو ما يهدد بانتشار واسع النطاق للعدوى في القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار نسمة.

ويلفت التقرير الى أنه ثمة الكثير من القلق حيال قدرة النظام الصحي في العديد من دول أفريقيا على التعامل مع عدد متزايد من المرضى ومدى امكانية تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد كبير من المصابين بفيروس كورونا.

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كما أجرى التقرير مقارنة مرعبة بين إمكانات النظام الصحي في أفريقيا وأوروبا، حيث يشير الى أنه بالمتوسط فانه يتوفر خمسة أسرة عناية مركزة (ICU) لكل مليون شخص في أفريقيا، أما في أوروبا فان المتوسط يبلغ 115 سرير عناية مركزة لكل مليون شخص، ومع ذلك فان الدول الأوروبية التي ضربها الوباء أصبحت تعاني من أزمة في القطاع الصحي.

فحص حراري في جنوب افريقيا

وخلص التقرير الى أنه في حال تحولت أفريقيا الى بؤرة الوباء في العالم فان عدد الوفيات المقدر سيكون بين 300 ألف شخص و3.3 مليون، سيفقدون حياتهم بفعل هذا الفيروس.

كما يدعو التقرير الى تجهيز صندوق مالي قوامه 100 مليار دولار لتحقيق السلامة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء "كوفيد 19" في القارة الأفريقية، مشيراً الى أن "مهمة هذا الصندوق ستتمثل في حماية الوظائف، تغذية الأطفال في المدارس، وتوفير المعدات الطبية الأساسية".

وقدرت اللجنة الاقتصادية الأممية المتخصصة في تقريرها أن يؤدي وباء "كورونا" الى دفع ما بين خمسة ملايين و29 مليون شخص الى ما دون خط الفقر المدقع، أي العيش بأقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد".

هذا ويحث التقرير الأممي دول أفريقيا على اتخاذ تدابير فورية من أجل ضمان التباعد الاجتماعي بين الناس في أفريقيا، مشيراً الى أنه "ما لم يتم فرض اجراءات مكثفة وصارمة فان نحو 122 مليون شخص سوف يُصابون بالوباء".