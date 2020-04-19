بعد شفاء المصابين..موريتانيا أول بلد عربي يعلن خلوه من فيروس كورونا

أعلنت موريتانيا، مساء اليوم السبت، رسميا خلوها من فيروس “كورونا” المستجد بعد شفاء آخر المصابين من كوفيد-19 لتصبح أول بلد عربي يعلن انتصاره على الفيروس .

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية، وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافي جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.