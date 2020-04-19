اخبار العالم

إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 25 دقيقة - 2:48 صباحًا, 19 أبريل 2020 م

المناطق - وكالات

كشفت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا عن عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد – 19، التي ارتفعت اليوم بواقع 482 وفاة، مسجلةً بذلك أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل الحالي، فيما استقر عدد الإصابات الجديدة عند 3491 حالة.
وأوضحت الوكالة أن وفيات جائحة كورونا في إيطاليا زادت بواقع 575 حالة أمس الجمعة، مقابل 525 حالة وفاة سجلت يوم الخميس، بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلاً، إذ سُجّل 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.
ولفتت وكالة الحماية المدنية الإيطالية الانتباه إلى أن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 فبراير ارتفع إلى 23227 حالة، الأمر الذي جعل إيطاليا ثاني أكبر دولة سجل فيها عدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا