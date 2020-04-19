شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الإخوان يستقدم «مرتزقة تشاد» لمواجهة الجيش الليبي والان نبدء بالتفاصيل

يتحرك التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مجددا لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة شرسة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس، وكشف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات تلفزيونية ليل الجمعة أن القوات الجوية الليبية نجحت في توجيه ضربات قوية ضد ميليشيات قادمة من دولة تشاد، مشددا على أنه يأتي في سياق المؤامرة الكبرى التي ينفذها تنظيم الإخوان لتقسيم ليبيا.

نقل المرتزقة

وندد المحجوب بالتدخل التركي في شؤون ليبيا، مؤكدا أن أردوغان فتح خطا جويا للدفع بمزيد من المرتزقة السوريين والأجانب لدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي يحتمي بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إضافة إلى إرسال دفعة جديدة من السيارات والطائرات المسيرة بعد نجاح الجيش في إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيرة تركية.

وأعرب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عن ثقته في قدرة القوات المسلحة الليبية في إنهاء معركة تحرير العاصمة خلال أيام، مشيرا إلى أن مجازر ميليشيات السراج وأردوغان بحق أهالي مدينتي صرمان وصبراتة لتأييدهم للجيش الوطني الليبي ورفضهم الوصاية التركية الإخوانية.

إسقاط 4 طائرات

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على صعيد متصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي أن المضادات الأرضية لسلاح الدفاع أسقطت 4 طائرات تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة في مناطق بني وليد وترهونة شرقي العاصمة طرابلس، كما أعلنت قوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي استهداف مدفعية القوات المسلحة مواقع الوفاق والمرتزقة السوريين والأتراك في قاعدة معيتيقة بأكثر من 15 صاروخا، وتدمير غرفة عمليات الميليشيات في «جنزور» غرب طرابلس بالكامل.

وكانت طائرات تركية هاجمت سيارات وأطقم إسعاف في مدينة بني وليد، علاوةً على تدمير شاحنة مواد غذائية بمنطقة وادي دينار، في خرق واضح للهدنة التي وافق عليها الجيش الليبي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

إرهاب أردوغان

من جهته، قال الدبلوماسي وسفير ليبيا السابق في الهند د. رمضان البحباح: زرع أردوغان تنظيما إرهابيا يشرف على عدة ميليشيات وعصابات إرهابية في ليبيا، وتتولى حكومة السراج تمويله من أجل قتل الليبيين وتدمير بلادهم، وتتدخل تركيا بكامل قوتها العسكرية في مواجهة القوات المسلحة الليبية وتعتبرها معركة مصيرية من أجل احتلال ليبيا والسيطرة عليها، وليس أمام الليبيين في هذه المعركة إما النصر أو الشهادة. مؤكدا أن السراج الذي يتباهى بالأعمال الإجرامية في صرمان وصبراتة، ينبغي إصدار صحيفة قبض عليه واستهدافه كمجرم لتنظيم إرهابي يحتل طرابلس.