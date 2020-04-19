شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «كورونا».. هل تراجع بريطانيا علاقاتها مع الصين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية أن التكتيكات المزدوجة التي تمارسها الصين في التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» يمكن أن تحوّل موقف بريطانيا لتكون ضد تقنيتها للجيل الخامس.

وبحسب مقال لمايكل سوبوليك، وهو زميل بارز في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، تجاهلت لندن العديد من علامات التحذير بخصوص هواوي، لكن التهديدات غالبًا ما تصبح أكثر وضوحًا في ضوء أزمة عابرة للأوطان.

وتابع الكاتب يقول: كشفت جائحة الفيروس أنه لا يمكن الوثوق بالحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بقول الحقيقة أو إعلاء حياة الناس على احتكار السلطة، ويضيف: قبل شهرين، سمحت الحكومة البريطانية لهواوي ببناء أجزاء من شبكات الجيل الخامس في البلاد رغم اعتراضات قوية من واشنطن.

وأردف: أشارت التقارير إلى أن ألمانيا وفرنسا كانتا على استعداد لتقديم شروط مماثلة لهواوي أيضًا، مما يمنح الشركة موطئ قدم إستراتيجي في أسواق الاتصالات الأوروبية الرئيسية، وأضاف: مع ذلك، فإن بريطانيا والعالم اليوم في حالة اضطراب، حيث تصارع الحكومات الوباء، والتصورات الدولية حول الصين تتغيّر بشكل كبير، وبالتالي وجهات النظر حول أكبر تكتل تقني في البلاد.

غضب بريطاني

وتابع سوبوليك: وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» في لندن، فإن الحكومة البريطانية غاضبة من الصين واستجابتها للفيروس، ويتركز إحباط المملكة المتحدة، الذي يشاركها فيه صانعو السياسة في الولايات المتحدة، على دعاية الحزب الشيوعي الصيني التي ألقت اللوم في أصول الفيروس على الولايات المتحدة، بينما ادعت زورًا أن استجابة بكين للفيروس اشترت الوقت لبقية العالم.

ويواصل: أطلع خبراء الصحة البريطانيون حكومة بلادهم على أن الحزب الشيوعي الصيني قلل من شأن حالات الفيروس بمقدار 15 إلى 40 مرة، لكن انتقادات كبار المسؤولين البريطانيين لهواوي كانت هي الأشد.

ووفقًا لوزير كبير في الحكومة لم يذكر اسمه، تحدث لـ«ديلي ميل»، بقوله: لا يمكن لبريطانيا السماح بتنفيذ رغبة الدولة الصينية السرية بتدمير الاقتصاد العالمي والعودة كأن شيئًا لم يحدث.

وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك، بقوله: نحن بذلك لا نسمح فقط لشركات مثل هواوي بأن تكون في اقتصادنا، ولكن أيضًا بأن تكون جزءًا حاسمًا من بنيتنا التحتية.

إعادة تقييم

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وأردف الكاتب يقول: هناك مؤشرات على أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي دخل المستشفى مؤخرًا مصابًا بالفيروس، يتعرض الآن لضغوط من الوزراء لإعادة تقييم القرار المتعلق بهواوي، إذا كانت تقارير صحيفة ديلي ميل صحيحة، فإن هذا التحول في الإدراك داخل «10 داوننغ ستريت» قد يشير إلى آفاق باهتة لشركة هواوي داخل المملكة المتحدة.

ونوّه الكاتب إلى أن مثل هذا التحوّل سيكون محل ترحيب على عددٍ من الجبهات، مضيفًا: تشكّل معدات هواوي تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي؛ لأنها يمكن أن توفر للصين نافذة على عمل الحكومات الغربية وجيوشها، وأضاف: ألمح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى ذلك في شهادة أمام الكونجرس الشهر الماضي عندما حذر من أن وجود هواوي في شبكات حلفاء منظمة حلف شمال الأطلنطي يمكن أن يكون له تأثير شديد على قدرة الكتلة على إدارة نفسها كحلف.

وتابع: الحقائق التي يستند عليها تحذير إسبر مخيفة، وفقًا لأرقام صادرة من وزارة الدفاع في 2018، ويحتفظ الجيش الأمريكي بـ 259 موقعًا عسكريًا في جميع أنحاء 13 دولة أوروبية، وأضاف: في أي سيناريو أزمة، ستكون أولوية الناتو القصوى هي التعبئة المشتركة، وهي عملية نشر القوى العاملة والقوة النارية بسرعة في النقاط الساخنة، على الرغم من أن وزارة الدفاع ترسل معلومات سرية عبر الشبكات المحمية، إلا أن الوظائف اللوجستية مثل بيانات الموظفين وقوائم قوة النشر غالبًا ما تنتقل عبر قنوات غير سرية.

الهدف الرئيس

وأردف: من خلال قبول الوزارة نفسها، فإن هذه الشبكات المدنية هي هدف رئيس للخصوم لاعتراض البيانات وعمليات التخريب، وهي مهمة أصبحت أسهل لأي دولة خصم لديها معدات مراقبة تم وضعها مسبقًا في شبكات الاتصالات التجارية.

وتابع: بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تعتقد الحكومة الأمريكية أن الصين تمتلك هذه القدرة من خلال هواوي، والتي يمكنها مراقبة البيانات التي تمر عبر أجهزة الاتصالات الخاصة بها.

ولفت إلى أن هذا يجعل قرار بريطانيا الذي صدر في يناير بمنح هواوي دورًا محدودًا في شبكات الجيل الخامس خطوة محتملة خطيرة، مضيفا: كما أوضحت الحكومة الأسترالية، على سبيل المثال، أنه لا يوجد مزيج من ضوابط الأمن التقني يمكن أن تخفف من هذا الخطر.

وتابع يقول: هذا التحذير من كانبيرا مهم لأن كلًا من أستراليا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، موجودون في شبكة العيون الخمس لتبادل المعلومات الاستخباراتية «FVEY»، وهي مجموعة من وكالات الاستخبارات التي تتشارك المعلومات الاستخبارية الحساسة للغاية.

ومضى يقول: لأن هذا التعاون يقوم على الثقة الضمنية، فإن أي ضعف في دولة واحدة يمكن أن يعرض للخطر برنامج تبادل المعلومات الأكبر، كما أن وجود معدات هواوي في شبكات الاتصالات داخل بريطانيا سيشكل مخاطر سياسية يمكن أن تعقد العلاقات داخل «FVEY».

واختتم بقوله: سيكون من الأفضل استغلال الفرصة لإعادة التفكير في شراكة حكومتهم مع هواوي.