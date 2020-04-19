أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات تمكنت من القبض على أحد أكبر مهربي البشر داخل مدرعة تركية في طرابلس.



وقال المسماري، في بيان عاجل، الأحد، إن "مفرزة من القوات المسلحة تمكنت من أسر المدعو صالح الدباشي أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب بـ(العمو) في محور الطويشة جنوبي العاصمة طرابلس".

وأضاف المسماري أن "الدباشي أسر وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز (كيربي)، رفقة عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم ابن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي" .

ولفت المسماري إلى أن "تركيا توسع أنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو مايعتبر تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط".

وشدد المسماري على أن "هذا المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017".

Advertisements





وظهر عدد من الإرهابيين المطلوبين لتنظيم داعش الإرهابي والمطلوبين دوليا للإتجار بالبشر في هجوم للمرتزقة السوريين المدعومين بالطيران التركي على مدينة صبراتة الليبية 15 أبريل/نيسان الجاري.

كما ظهر عدد من المطلوبين دوليا لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في تعد صريح وتحد للمجتمع الدولي أبرزهم الإرهابي "العمو الدباشي" قائد مليشيات التهريب بصبراتة الضالع في الإتجار بالبشر في المنطقة.

كما ظهر الإرهابي المهرب عبد الرحمن البيدجا المطلوب دوليا مشاركا في الهجوم رفقة المتحدث باسم قوات المليشيات المجرم مالك المدني، رغم كونه مطلوبا دوليا وسبق وتبرء منه وزير داخلية المليشيات فتحي باشاأغا في بيان ومؤتمر دولي مؤكدا انه لا ينتمي لوزارته بل يحمل رتبة نقيب في البحرية التابعة لوزارة دفاع فايز السراج.

وتستمر تركيا في جلب المرتزقة و دعم العناصر المتطرفة التابعة لفايز السراج بالسلاح والعتاد لايقاف تقدم الجيش الليبي الذي يسعى لمحاربة الإرهاب وبسط الأمن في البلاد.