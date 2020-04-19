كورونا.. ترامب يهدد الصين ويعرض المساعدة على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، تحذيرا شديد اللهجة للصين، في حال ثبت أنها "مسؤولة عن عمد" في تفشي فيروس كورونا، مقدما في الوقت نفسه عرض المساعدة على إيران بتزويدها باجهزة تنفس صناعي إذا كانت تريد ذلك.



وقال ترامب إنه لا بد وأن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنه إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقاء يومي " لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب".

وانتقد ترامب ومساعدين كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان.

وقال ترامب، إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران إذا كانت تريدها.

وواصل ترامب يوم السبت التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا بالصين.