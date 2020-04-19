- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولاية ساوث كارولينا تفتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
قرر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية هنرى ماكماستر، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، المقبل سيعاد فتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة التي أغلقت بالولاية جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد ـ 19).
وأفاد تراى ووكر كبير المسئولين التنفيذيين بالولاية بأن محلات الأثاث والمجوهرات والملابس سيعاد فتحها بالإضافة إلى الشواطئ العامة حيث كانت مغلقة لأكثر من أسبوعين في إطار انتشار مكافحة الفيروس.. موضحا أن معدلات العدوى انخفضت في الولاية بصورة تكفي لتخفيف القيود المفروضة.
ولفتت مصادر إلى أن التباعد الاجتماعى سيظل ساريا في الشواطئ بالولاية التي شهدت حدوث أكثر من 4000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و116 حالة وفاة.
ومن المقرر أن يعلن حاكم الولاية عن هذه الإجراءات الجديدة يوم الإثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية ساوث كارولينا تفتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.