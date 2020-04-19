ولاية ساوث كارولينا تفتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة الثلاثاء المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قرر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية هنرى ماكماستر، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، المقبل سيعاد فتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة التي أغلقت بالولاية جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد ـ 19).

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وأفاد تراى ووكر كبير المسئولين التنفيذيين بالولاية بأن محلات الأثاث والمجوهرات والملابس سيعاد فتحها بالإضافة إلى الشواطئ العامة حيث كانت مغلقة لأكثر من أسبوعين في إطار انتشار مكافحة الفيروس.. موضحا أن معدلات العدوى انخفضت في الولاية بصورة تكفي لتخفيف القيود المفروضة.

ولفتت مصادر إلى أن التباعد الاجتماعى سيظل ساريا في الشواطئ بالولاية التي شهدت حدوث أكثر من 4000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و116 حالة وفاة.

ومن المقرر أن يعلن حاكم الولاية عن هذه الإجراءات الجديدة يوم الإثنين المقبل.