شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يواصل تعقيم وتطهير المؤسسات والشوارع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد شلبى عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الأسكندرية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها نجحت في تقديم نموذج محترف لإدارة أزمة فيروس كروونا بشكل دفع كافة المنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية إلى الإشادة بالحكومة المصرية ودورها في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الاجتماعية والصحية والإقتصادية وقد أثببت شهادة منظمة الصحة العالمية الدور الكبير والإدارة المحترفة التي تقوم بها الحكومة المصرية ، كما أشار إلى دور المجتمع المدنى في دعم الحكومة خلال الأزمة الأخيرة من خلال عدد كبير من المبادرات الاجتماعية.

وأكد "شلبى"، على أن حزب مستقبل وطن بكل أفراده كان في الصفوف الأولى لدعم الدولة والمجتمع المصرى خلال تلك الازمة عن طريق عدد كبير من التحركات والمبادرات التي تنوعت مابين مبادرات للتوعية ومبادرات أخرى لتقديم الدعم والمساعدة لفئات المجتمع المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

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كما تقدم عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط والشعب المصرى عامة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ، مؤكدا على ثقته في أن مصر سوف تعبر تلك الأزمة بسلام بتكاتف الشعب والحكومة والأحزاب والمجتمع المدنى.

وتابع المهندس خالد شلبى، "أن حزب مستقبل وطن بمحافظة الاسكندرية، يواصل جهوده لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا من خلال حملات التعقيم، والتطهير المستمرة بالمؤسسات الخدمية والشوارع ومساعدة كبار السن من أصحاب المعاشات وتنظيم سير عملية الصرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة فى كافة المحافظات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.