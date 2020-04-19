اليوم.. "جنايات القاهرة" تحاكم خراط قتل مواطنًا بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة دار السلام.

ومن المقرر أن تؤجل الجلسة إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبد الفتاح، بتعليق العمل.

وأسندت النيابة للمتهم "إ.ى"، خراط، تهمة قتل المجنى عليه "أ.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، على إثر خلافات بينهما، وأعد لذلك سلاحين "مطواة، كتر".

وتوجه المتهم للمكان الذى أيقن تواجد المجني عليه به واصطحبه معه بدعوى تصفية خلافهما، وما أن ظفر به حتى أشهر الأسلحة البيضاء وانهال بها عليه بعدة طعنات، أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، كما أحرز المتهم أسلحة بيضاء بدون تصريح.