"ديلي ميل": كوريا الشمالية سجلت إصابات بكورونا منذ مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محاضرون في كوريا الشمالية، خلال محاضرات عامة، إنه ظهرت حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" في البلاد، في أواخر مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

الصحيفة البريطانية نقلت عن "راديو آسيا الحرة"، تأكيد المحاضرين أن كوريا الشمالية سجلت حالات إصابة بالوباء الجديد رغم نفي السلطات في بيونج يانج في أكثر من مناسبة.

ونقل الموقع الآسيوي عن مصدرين، أن المحاضرين، الذين تحدثوا لمنظمات وجماعات مراقبة، قالا إنه تم رصد حالات إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد دون ذكر عدد هذه الإصابات.

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وسبق أن عززت بيونج يانج إجراءات الفحص على الحدود، وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي دولة سجلت حالات كورونا للحجر الصحي لمدة 30 يوما وقامت بترحيل عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

والسبت، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن السلطات "تدرس ما إذا كان لا يزال هناك مجال لدخول المرض المعدي إلى البلاد في ظل الإغلاق التام للحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية" حتى يتم السيطرة على الوباء العالمي.

هذا وذكرت تقارير صحفية، يوم الجمعة، أن غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن حدث سنوي مهم، هذا الأسبوع، جدد التكهنات حول حالته الصحية. واحتفلت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونج؛ وهو جد الزعيم الحالي، كما أنه يوم عطلة وطنية تعرف باسم (يوم الشمس).