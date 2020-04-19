ترامب : الوفيات في الصين أكبر بكثير من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد، اليوم السبت، أن عدد الوفيات في الصين أكبر بكثير من الولاياتالمتحدة، مؤكدا أنه كان من الممكن إيقاف فيروس كورونا في الصين ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "الوفيات في الصين أكبر بكثير من الولاياتالمتحدة، وكان من الممكن إيقاف فيروس كورونا المستجد في الصين، كما أن العالم بأسره يعاني بسبب عدم القيام بذلك، وسنواصل بذل الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف ترامب ان، "ولاية مونتانا ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وتكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل في بعض المؤسسات اعتبارا من الاثنين ومونتانا ستخفف إجراءات الإغلاق بدءا من يوم الجمعة".
وأكد الرئيس أن بلاده قامت بإجراء أكثر من 4 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.
وأفاد ترامب إنه، "أخبر الرئيس المكسيكي أن الولايات المتحدة ستساعده بشكل كبير، وستقدم أجهزة التنفس الاصطناعي".
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