عقول هندسية شابة تبادر لصنع أجهزة تنفس فى السودان

لم تعد المشكلة في السودان مواجهة ازدياد أعداد المصابين فحسب، وإنما شح الأجهزة الطبية ووسائل الوقاية حتى لدى الطواقم الصحية، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
ولم تخف السلطات السودانية جزعها من النقص الحاد في الأجهزة الطبية إلى درجةقال فيها وزير الصحة إن المعدات والمحاليل تكاد تنفد.
وفي ظل هذا الواقع، بادر مهندسون ومهندسات للعمل على تطوير أجهزة تنفس صناعي، يقولون إنهم سينتجون منها نحو 20 ألفا،
ونشطت هذه العقول الهندسية الشابة لتوفير ما يمكن من أجهزة التنفس في معامل كبيرة، شمالي العاصمة السودانية، في إطار مبادرة أطلق عليها اسم المبادرة السودانية لصنع أجهزة التنفس.
تقول المهندسة تنزيل سيف عضو المبادرة إنهم بانتظار الموافقة من الجهات المختصة ومن ثم إنتاج الآلاف من الأجهزة لتغطية حاجات السودان.
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