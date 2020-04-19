البرازيل تتصدر أميركا اللاتينية في ضحايا كورونا

سجلت البرازيل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وقالت وزارة الصحة، السبت، إن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت بواقع 2917، لتصل إلى 36599 حالة.

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وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206، ليصل إلى2347.

وحالات الإصابة في البرازيل أعلى من مثيلاتها في أي دولة أخرى في أميركا اللاتينية، وفقا للإحصاءات الرسمية.