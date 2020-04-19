ترامب : كوريا الجنوبية أفضل نموذج في مكافحة كورونا

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إين، في اتصال هاتفي الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، وتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في ظل الجائحة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد القصر الأزرق، في بيان، بأن ترامب اعتبر خلال الاتصال الذي استمر لنصف ساعة، أن أسلوب تعامل كوريا الجنوبية

مع فيروس كورونا "أفضل نموذج".

وأشار ترامب إلى أن البلاد تمكنت من إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح في وقت سابق من العام الحالي، فيما هنأ مون جيه إين بفوز حزبه في الاستحقاق.

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وذكر البيان أن كلا الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون بين

البلدين في مجال الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، فيما شكر ترامب كوريا الجنوبية على توريدها إلى الولايات المتحدة فحوصا لكشف العدوى.

كما تطرق الاتصال إلى قضية كوريا الشمالية، حيث أشاد مون جيه إين بجهود ترامب الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، بينما تعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة هذه السياسة.

وأكد الرئيسان، حسب بيان القصر الأزرق، نيتهما توريد مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية في ظل جائحة فيروس كورونا.