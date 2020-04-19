ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح كورونا

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة.

وخلال الأيام الماضية، خصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا

مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.

وأضافت الورقة أنه من المتوقع إجراء اختبار ضغوط في غضون مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، لمستشفيات مدنية ومؤسسات تابعة لخدمة الإسعاف في حال تخفيف القيود المفروضة على المخالطات في الحياة

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العامة.

وقالت ماري أغنيس شتاك تسيمرمان، مسؤولة شؤون الدفاع في "الحزب الديمقراطي الحر"، إن "الجيش جهز طاقات كبيرة لعلاج أكبر عدد ممكن من أصحاب الحالات الحرجة من مرضى كورونا في وقت واحد، وذلك نظرا لحالة عدم اليقين التي تكتنف انتشار الفيروس".

وأضافت: "هذا خبر جيد، أما الخبر الأحسن فإن الاحتياج إلى هذه المساعدة في الوقت الراهن ليس كبيرا كما كان يخشى".

من جهة أخرى، يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا بين أفراد الجيش الألماني ما لا يقل عن 314 حالة حتى الآن، تعافى منهم نحو 200 شخص.