رئيس الوزراء الهندي : لا داعي للهلع من كورونا

أكد رئيس الوزراء الهندي نارينديرا مودي، السبت، تصميمه على القضاء على فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدا أنه ليس هناك أي داع للهلع ، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

كلام مودي جاء ردا على وزير الوحدة الهندي، رام فيلاز باسوان، الذي كتب في

تغريدة عبر "تويتر": "الرجاء الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية. معا، سنهزم بالتأكيد وباء "كوفيد- 19"".

وسجلت الهند في آخر إحصائية نشرتها ، 14792 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الساعة 488.