الحرس الوطني السعودى ينفذ قرار منع التجوال بالنكاسة والمسفلة

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات وزارة الحرس الوطني تواصل تنفيذ قرار منع التجوال في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت النكاسة، المسفلة وحوش بكر ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مصادر سعودية إن الجهات المختصة وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء، ما استدعى تدخل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوال، وضبط كل مخالف لمحاسبته وفق ما
وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوال لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع جهود التصدي لهذه الجائحة.
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