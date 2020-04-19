تصعيد الانقلابيين يؤكد رفضهم للسلام

اعتبر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستخدام الصواريخ الباليستية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتحقيق السلام. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي «عند الساعة 22:52 من مساء الجمعة أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية». وأضاف «إن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية، والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين».



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