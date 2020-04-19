برلماني أوروبي: إردوغان يرسل إرهابيين إلى ليبيا

أكد عضو البرلمان الأوروبي إيفان دافيد أن نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغل انشغال السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بإنقاذ المهاجرين الذين يرسلهم إلى اليونان، لإرسال سفن شحن تحمل الآلاف من الإرهابيين من سورية وعسكريين أتراك إلى ليبيا للقتال إلى جانب الميليشيات الموجودة فيها. حظر السلاح وذكر إيفان دافيد، أمس، أن وقاحة "إردوغان" ليس لها حدود فعلى الرغم من وجود حظر مُلزم من مجلس الأمن لتصدير السلاح إلى ليبيا، فإن السفن التركية تم ضبطها وهي تهرب أسلحة ثقيلة بشكل غير شرعي إلى ليبيا"، مشدداً على أن الحظر المفروض على نقل السلاح إلى ليبيا يجب أن يتوجه ضد السفن والطائرات التركية لأنه ما من دولة أخرى تخرق هذا الحظر سوى النظام التركي.

صد هجوم

على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية ليبية إن الجيش الوطني صد هجوما لميليشيات طرابلس على مدينة ترهونة غربي البلاد، بعد معارك شرسة قتل خلالها الإرهابي السوري أبو فراس الدمشقي التابع لفرقة الحمزات الإرهابية. وأوضحت المصادر أن الجيش الليبي نجح في صد الهجوم المدعوم بطيران تركي مسير وعناصر من المرتزقة السوريين، بعد أن كبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتة إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على 25 من عناصر الميليشيات داخل ترهونة، كما قتل محمد عيسى قائد ميليشيات البنيان المرصوص بمحور الزطارنة، في كمين.