صد هجوم
على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية ليبية إن الجيش الوطني صد هجوما لميليشيات طرابلس على مدينة ترهونة غربي البلاد، بعد معارك شرسة قتل خلالها الإرهابي السوري أبو فراس الدمشقي التابع لفرقة الحمزات الإرهابية. وأوضحت المصادر أن الجيش الليبي نجح في صد الهجوم المدعوم بطيران تركي مسير وعناصر من المرتزقة السوريين، بعد أن كبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتة إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على 25 من عناصر الميليشيات داخل ترهونة، كما قتل محمد عيسى قائد ميليشيات البنيان المرصوص بمحور الزطارنة، في كمين.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني أوروبي: إردوغان يرسل إرهابيين إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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