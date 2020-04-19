853 مستفيدا من العيادات التغذوية بالحديدة و719 سلة لفلسطين

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية خلال الفترة من 9-15 أبريل 2020، 853 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 143 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 572 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 7 حالات، وقسم الرعايا الصحية 1369 مريضا. كما أُجرِى الفحص المخبري لـ341 مريضا، وصرفت الأدوية لـ793 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وراجع عيادة نقل الدم 5 مستفيدين.

نقل المخلفات

استمر مركز الملك سلمان في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي، للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 10-15 أبريل 2020، ضخ 258 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 284 ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، إذ بلغ عدد المستفيدين من المشروع 4614 فردا. ويأتي ذلك، في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

الإمداد المائي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة -خلال الأسبوع الماضي- تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة. وجرى خلال الفترة من 10-16 أبريل 2020، ضخ 104 آلاف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 70 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

الأكثر احتياجا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأردن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيريةالأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص. وجرى توزيع 719 سلة غذائية، تزن 53 طنا و200 كجم، في محافظات المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجا من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين. ويأتي ذلك، كبادرة خيرية من المملكة ممثلة في المركز، بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة كورونا.

الحديدة - اليمن

عيادات طبية طارئة

الجراحة والتضميد 143 فردا

Advertisements

التوعية والتثقيف 572 شخصا

الصحة الإنجابية 35 مريضا

الرعايا الصحية 1369 مريا

الأردن

719 سلة غذائية

53

طنا

الأسر الأكثر احتياجا من الأردنيين

والفلسطينيين واللاجئين