ولايات أميركية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق

واشنطن (وكالات)

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية جريج أبوت، أمس، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، بينما تصاعدت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.

وقال أبوت: «إن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءاً من يوم غد فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الجسدي».

وذكر أبوت في كلمة متلفزة: «سنبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كورونا قد نتجاوزه قريباً». وقال: «أظهرنا أننا نستطيع السيطرة على فيروس كورونا».

وفي ولاية مينيسوتا، أعلن حاكمها أن السماح بفتح ملاعب الجولف والأنشطة الأخرى التي تمارس في الأماكن المفتوحة بدءاً من يوم أمس، بينما أعلنت فيرمونت تخفيف القيود على الإنشاءات والأعمال الخارجية.

وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يلقي بثقله خلف محتجين رافضين لإجراءات الإغلاق في ثلاث ولايات يرأسها حكام ديمقراطيون.

وقال الرئيس الجمهوري على «تويتر»: «حرروا مينيسوتا» بعد دعوات لـ«تحرير» فيرجينيا وميتشجان.

واستهان المتظاهرون بإرشادات التباعد الجسدي عبر الاحتشاد خارج مقر حاكم مينيسوتا، أمس، بينما احتشد العشرات من المحتجين في عاصمة فيرجينيا في اليوم السابق.

لكن ولايات أخرى، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا، لا تبدو راغبة في تخفيف القيود في الأسابيع المقبلة. وكرر حاكم نيويورك أندرو كومو في مؤتمره الصحفي اليومي أن الولاية لا يمكنها إعادة فتح اقتصادها دون إجراء مزيد من اختبارات الفيروس.

وقال: «لا يمكننا القيام بذلك من دون مساعدة اتحادية»، متهماً ترامب «بتمرير المسؤولية» للولايات دون توفير التمويل.

وسجلت نيويورك، بؤرة وباء «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة، 540 وفاةً في الساعات الـ24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ 15 يوماً، كما أعلن حاكم الولاية.

ورد ترامب على «تويتر» قائلاً: «إن كومو يجب أن يقضي المزيد من الوقت في العمل ووقتاً أقل في الشكوى»، مضيفاً: «اخرج وأنجز المهمة، وتوقف عن الكلام!».

وأعرب الرئيس ترامب عن أمله باستئناف حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر سريعاً، بعد أن توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.