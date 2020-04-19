تريث بالجزائر قبل إعلان تخطي «ذروة التفشي»

أحمد عاطف وأحمد شعبان ومحمد مصطفى (عواصم)

يتريث أطباء الجزائر في الاحتفال بتجاوز الفترة الحرجة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في البلاد التي سجلت أكبر عدد من الوفيات حتى الآن في القارة الأفريقية بلغ 367 وفاة.

وأكد الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، والذي يعمل في عيادة حكومية بولاية البليدة، البؤرة الأولى للوباء، أنه «من السابق لأوانه» الجزم بتجاوز ذروة التفشي.

وأوضح مرابط أنه من الضروري انتظار بعض الوقت للحصول على معطيات أخرى وإجراء تقييم موضوعي للوضع الوبائي. لكنه أشار أيضاً إلى تحسن الوضع قليلاً بالنظر إلى عدد الإصابات، خصوصاً في البليدة، بؤرة تفشي الوباء، لافتاً إلى أن الضغط انخفض مقارنة بالأسبوعين السابقين.

وقرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد تمديد العمل بالحجر الصحي الذي يشمل حظراً للتجوال حتى 29 أبريل الجاري، فيما واصل عدد الإصابات ارتفاعه ليبلغ 2534 مصاباً.

إلى ذلك، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعادة المصريين العالقين في الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بأحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

ووجه السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المصرية، وعدد من الوزراء بإعادة العالقين من غير المقيمين بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استناداً إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج، مع اتخاذ إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات، والانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي.

وأعلنت السلطات الصحية المصرية، أمس، تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 224 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3032 حالة، فيما تماثل للشفاء 980 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الداخلية إضافة حيين جديدين بمحافظة الأحساء إلى منع التجوال على مدار 24 ساعة حتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا، والحيان هما «الفيصلية» و«الفاضلية». وفي هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» في القدس لامرأة سبعينية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفلسطين إلى ثلاث حالات. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: «تم تسجيل ست إصابات جديدة، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين، بما فيها القدس، إلى 418 إصابة».