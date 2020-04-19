مصادر لـ«الاتحاد»: الحكومة العراقية الجديدة من المستقلين.. وتغيير وزارات المكونات

هدى جسام (بغداد)

أنهى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي أربعة اجتماعات مع القوى السياسية للتشاور بشأن الأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، فيما أعلن «تحالف سائرون» بأن تلك القوى ستمنح الكاظمي الضوء الأخضر في غضون أيام للطلب من البرلمان بعقد جلسة التصويت على تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وقالت مصادر سياسية مقربة من الكاظمي لـ«الاتحاد»، إن القوى السياسية‏ الشيعية عقدت أربعة اجتماعات مع رئيس الوزراء المكلف لغرض التشاور معه بشأن أسماء الوزراء ومناقشة البرنامج الحكومي وأن أسماء الوزراء ستعرض خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جميع القوى السياسية.

وأوضحت المصادر أن هناك مقترحين لشكل الحكومة المقبلة أولهما زج ما يعرف بـ «صقور الخط الثاني» بالحكومة، والثاني تشكيل حكومة من المستقلين وهو الأقرب للحدوث. وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تغيير الوزارات التي كانت مخصصة للمكونات بحيث ذهبت الوزارة التي كانت تشغل من قبل الأكراد إلى المكون الشيعي وبالعكس، وأيضاً حدث هذا الأمر لوزارات المكون السني وبالتالي لم تحتفظ المكونات بوزاراتها. ‏وأكدت المصادر أن الكتل السياسية ترى أن حكومة الكاظمي ستكون حكومة إنقاذ وأزمة وأيضاً حكومة إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة.

ورجح برلمانيون عراقيون عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الوزاريَّة لحكومة الكاظمي.

بدوره، ‏أكد رئيس الحكومة المكلف، أمس، أنه يريد فريقاً حكومياً كُفُؤاً ونزيهاً يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح. وقال الكاظمي في تغريدة له على «تويتر»، إن «المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي».

وأضاف: «نريد فريقاً حكومياً كفؤاً ونزيهاً، يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس». ونفى المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب أرام بالاتي، أمس، فرض أقليم كردستان أي اسم أو شخصية على رئيس الوزراء المكلف، مشدداً على أن كل ما يثار من اتهامات هي محاولات للضغط على الوفد الكردي. وقال بالاتي في حديث لوسائل إعلام عراقية «حتى اللحظة ليس هناك لقاء مباشر بيننا وبين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن الاتصالات موجودة»، مبيناً أن «وجهات النظر التي يتبناها الكاظمي بخطوطها العريضة حول بعض الملفات نحن من الداعمين لها، لكن حتى اللحظة لم يتم الدخول في التفاصيل والجزئيات».

وأضاف بالاتي، أن «إقليم كردستان لم يفرض أي شخص على الرئيس المكلف، كما لم يتم التباحث حول أشخاص معينين لوزارات معينة، لكنا ما زالنا نصر على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية وهي الالتزام بالدستور والاعتراف بقانونية ودستورية وخصوصية أقليم كردستان، وحل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل».

سقوط صاروخي «كاتيوشا» قرب الشركة الصينية في بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس، بسقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع خسائر تذكر. وقالت الوحدة، في بيان، «إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قطاع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية»، مضيفة أن سقوط الصاروخين لم يسفر عن خسائر.

وقد أعلن الجيش العراقي في 11 مارس الماضي، استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، من دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.