طائرات تركية تقصف مواقع في إقليم كردستان

بغداد (وكالات) قصفت مقاتلات حربية تركية، أمس، مناطق في ناحية «برادوست» بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.‏

وقال مصدر مطلع لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني، إن طائرات حربية من نوع‏ «F16» تابعة للجيش التركي قصفت مناطق في ناحية «برادوست» بقضاء «سوران» في أربيل، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر التي سببها القصف.

إلى ذلك، رفضت كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» النيابية أمس، شمول قوات البيشمركة بدعوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث باسم الكتلة في بيان «ظهرت جهات وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة».

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