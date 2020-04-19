وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا بالفيروس

أبوجا (أ ف ب)

توفي مدير مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري وأبرز مستشاريه بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الرئاسة في أبوجا أمس. وجاء في بيان الرئاسة: «نأسف لإعلان وفاة» أبا كياري، الذراع اليمنى للرئيس بخاري. وأضافت: «كانت نتيجة فحصه للكشف عن (كوفيد - 19) إيجابية، وتلقى العلاج، لكنه توفي أمس الأول».

وكياري هو أبرز شخصية في نيجيريا تقضي بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإصابة 493 شخصاً في البلاد بحسب حصيلة رسمية، ووفاة 17 شخصاً.

ولم يكشف أبداً عن سنه، لكنه يبدو أنه كان في مطلع السبعينيات وكان من الدائرة المقربة لبخاري البالغ من العمر 77 عاماً.

وكان أبا كياري يشرف على كل الاجتماعات الاستراتيجية الرئاسية، ويحدد مواعيد الرئيس مع الوزراء. ولم توضح الرئاسة ما إذا كان بخاري خضع لفحص أيضاً، لكن رئيس الدولة ألقى في الأيام الماضية خطابات متلفزة عدة لإعلان الإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار الفيروس.