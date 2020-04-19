«دور المسنين» ضحية الإهمال و«كورونا» بأوروبا وأميركا

عواصم (الاتحاد)

توفي آلاف المسنين بفعل الإهمال أو هروب القائمين على رعايتهم، وهو ما أدى إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في دور الرعاية التي يعيشون فيها بعدد من الدول الغربية، لاسيما كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي كندا، تُرك مسنّون في حالة يرثى لها ومن دون طعام، بعدما هرب القائمون على رعايتهم من دار توفي فيها 31 شخصاً في غضون بضعة أسابيع، لتصبح دار المسنّين في مونتريال رمزاً لتداعيات الوباء على مؤسسات الرعاية الكندية.

وفُتح تحقيق بشأن الوضع في مركز «هيرون» في ضاحية دورفال في مونتريال جراء «الإهمال الجسيم»، الأمر الذي أدى إلى المطالبة بالمحاسبة على المستوى الوطني حيال الظروف التي تمر بها دور الرعاية، حيث سُجل أكثر من نصف إجمالي وفيات البلاد بـ«كوفيد - 19» التي بلغت أكثر من 1250. وقالت موريا ديفيس التي توفي والدها ستانلي بينيل في منشأة «هيرون» في الثامن من أبريل، لوكالة «فرانس برس»: «شعرت حقاً بحالة غثيان».

وأضافت «بدأت فجأة أسئلة كثيرة تدور في ذهني: ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف؟ لماذا لم يبلغنا أحد؟».

ولدى إبلاغ السلطات الصحية بعدما ترك معظم الموظفين المنشأة، عثر المسؤولون على نزلاء الدار وهم يعانون من الجفاف وبلا طعام منذ أيام، بينما استلقوا في أسرّتهم غير قادرين على التحرك، وغطت الفضلات أجساد بعضهم، فيما سقط آخرون أرضاً، وتوفي شخصان لم يعلم أحد بأمرهما.

وقالت «إني متأكدة أن هناك دوراً أخرى في كل بلد في العالم، حيث واجهت العائلات وضعاً مشابهاً».

وتوفي سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، طبقاً لتقرير صادر عن صحيفة «نيويورك تايمز».

وانتشر الفيروس إلى أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقاً لأحدث أرقام صادرة عن جامعة «جونز هوبكنز» مساء أمس. ووفقاً للتقرير، تعتبر منشآت الرعاية الأكثر تضرراً بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض. وكانت السلطات الأميركية قد أصدرت في وقت سابق في مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألفاً من دور الرعاية في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل الإجراءات الصارمة فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى.

غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه لم يتم تطبيق القيود، وحتى إذا تم تطبيقها، ربما يجلب العمال المعنيون برعاية المسنين من دون قصد الفيروس لدور الرعاية.

وفي عدد من الدول الأوروبية، كانت هناك أيضاً تقارير بشأن أعداد كبيرة من الوفيات المتعلقة بـ«كورونا» في دور رعاية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتوفي آلاف المسنين في دور الرعاية في بريطانيا، في حصيلة هي أعلى من الأرقام الرسمية، كما أعلنت هيئة «كير إنجلاند» التي تمثل هذا القطاع، مرجحة أن يكون العدد 7500 وفاة.

وأحصت بريطانيا أكثر من 15 ألف وفاة بوباء «كوفيد - 19» بحسب الحصيلة الأخيرة، لكنها لا تشمل سوى وفيات مصابين أدخلوا المستشفيات.

وكتبت جمعيات حقوقية، يوم الاثنين الماضي إلى وزير الصحة البريطاني للمطالبة بمزيد من فحوص الكشف ومعدات حماية للعاملين في دور المسنين. ووعد الوزير بأنه سيقترح على المقيمين والعاملين في دور المسنين الذين ظهرت عليهم عوارض أو عادوا من المستشفى، الخضوع لفحوص، وهو أمر لم يكن يحدث تلقائياً.