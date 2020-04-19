عريقات يطالب بائتلاف دولي لمنع خطوة الضم

علاء المشهراوي، عبد الرحيم الريماوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى خلق تحالف وائتلاف ضاغط على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بعدم القيام بخطوة للضم سواء الكلي أو الجزئي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن الرئيس محمود عباس، تحدث مع كل الدول العربية، كما أن هناك اتصالات مع الدول الإفريقية ودول آسيا وأميركا اللاتينية ومجموعة الكاريبي بهذا الشأن.

من جانب آخر، اعتدت مجموعات من المستوطنين، أمس، السبت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين الفلسطينيين في منطقة الخروبا في بلدة تواني شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلّة.

وأكد شهود العيان أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الناشط في اللجنة باسل العدرة، فيما صادر جنود الاحتلال كاميرا التوثيق الخاصة باللجنة. وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة الزراعية «منطقة عسكرية»، وأوقفت المزارعين عن حصاد زرعهم حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة الحمرة في بلدة تواني المحاذية لمستوطنة «خافات ماعون» اقتحام المستوطنين بشكل متكرر لأراضي المواطنين الزراعية، وكذلك اعتداءهم على رعاة الأغنام، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم خلال الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك نصب مستوطنون متطرفون، بيتاً متنقلاً في أراضي «جب الذيب» قرب قرية الفرديس شرق بيت لحم. وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن مستوطني «ازديبار» المقامة على أراضي المواطنين نصبوا بيتاً متنقلاً «كرفانا» في إطار محاولاتهم توسيع حدود المستوطنة.

يُذكر قوات الاحتلال والمستوطنون صعّدوا في الفترة الأخيرة خاصة منذ إعلان حالة الطوارئ عقب أزمة «كورونا» اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، من تقطيع أشجار وأشتال، وشق طرق التفافية، ونصب كرفانات.

وفي قطاع غزة دمرت زوارق الاحتلال أمس السبت، محرك قارب صيد بأعيرتها النارية أثناء عمل صاحبه ببحر غزة. وأفادت لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة، باستهداف زوارق الاحتلال ساعات الظهر حسكة الصياد أحمد زيدان بأعيرتها النارية، مما أدى لتدمير محرك قاربه أثناء عمله غربي مخيم الشاطئ.