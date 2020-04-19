الميليشيا تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ

عقيل الحلالي، وام (صنعاء، الرياض)

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستيا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الميليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

إلى ذلك تواصلت، أمس السبت، المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في مأرب لـ«الاتحاد» أن المواجهات دارت في عدة مواقع في مديرية مجزر شمال المحافظة، وفي مديرية صرواح الغربية، بالإضافة إلى منطقة نجد العقيق الحدودية بين محافظة مأرب ومديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

كما سجلت اشتباكات متقطعة بين الطرفين على الأطراف الجنوبية لمحافظة الجوف شمال مأرب.

وأفادت مصادر قبلية موالية للجيش في مأرب أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل المحلية خاضت في وقت مبكّر السبت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في مواقع عديدة بمديرية صرواح، مؤكدة أن القوات الشرعية أحرزت تقدماً ميدانياً خلال المعارك في المديرية التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ نحو ثلاثة أشهر. وبحسب هذه المصادر فإن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات في صرواح وفي جبهة نجد العقيق على أطراف مديرية نهم. وأسرت قوات الشرعية في المعارك بمأرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو محمد صالح العماد.

وواصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. وذكر سكان ومصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي العشوائي على مواقع للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف، وأحياء وتجمعات سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

وكانت القوات اليمنية المشتركة صدت، مساء الجمعة، هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وقال متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة: إن «قوات اللواء الثالث عمالقة تصدت لهجوم ميليشيات الحوثي على مواقعها في كيلو 16» بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.