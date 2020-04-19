إصابة 20 من موظفي الرئاسة الأفغانية بـ«كورونا»

أصيب 20 موظفاً في قصر الرئيس الأفغاني أشرف غني بفيروس كورونا المستجدّ، على ما أفاد مصدر مسؤول اليوم السبت، لكن ليس هناك ما يشير إلى إصابة الرئيس نفسه بالمرض حتى الآن.

وقال مسؤول حكومي «أصيب عشرون شخصاً بفيروس كوفيد-19 في القصر الرئاسي».

وأكد مسؤول ثان العدد وأشار إلى ّأن 12 شخصاً آخرين من المكتب الإداري للرئيس أصيبوا أيضاً بالفيروس.

ورفض صديق صديقي المتحدث باسم غني التعليق وأحال الأسئلة على وزارة الصحة التي لم تعلق أيضاً معللة بأنها لا تكشف هوية مرضاها.

وتخضع كابول حالياً لإغلاق عام، مدّدته السلطات أخيراً لثلاثة أسابيع.

وسجّلت أفغانستان رسمياً 933 إصابة بالفيروس بينها 33 وفاة.

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