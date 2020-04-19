طنجاويون يعلقون على تمديد حالة الطوارئ: القرار صائب والتمديد إنذار لغير الملتزمين بالحجر-فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر مواطنون اليوم السبت، بطنجة، أن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 من شهر ماي القادم، بمثابة إنذار لمخالفي الحجر الصحي.

وكشف مواطنون ل”اليوم24″ أنه في حال استمر عدد الإصابات بالجائحة في الارتفاع إلى غاية شهر ماي المقبل، فإن المغرب سيدخل في مرحلة جديدة أكثر خطورة، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أخرى من أجل الحد من انتشار “كوفيد19”.

وألقى المتحدثون للموقع اللوم على مواطنين خالفوا قرار الحجر الصحي، وأخذوا أمر انتشار الفيروس التاجي باستهزاء، ما تسبب في ارتفاع وتيرة الاصابات وتمديد حالة الطوارئ الصحية.

ونوه مواطنون، بمجهودات المسؤولين للحد من انتشار الجائحة، معتبرين أن الإصابات في البلاد ما زالت منخفضة، مقارنة مع عدد من الدول أوروبية.

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وشددوا على أخذ الحيطة والحذر وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، للحد من انتشار الفيروس، وعودة الحياة إلى طبيعتها.