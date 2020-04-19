بني ملال..العثور على جمجمتين بشريتين خلف مركز تجاري في طور البناء

عثر مواطنون اليوم السبت، على جمجمتين بشريتين، وذلك خلف السوق النموذجي الجديد تامكنونت، بمدينة بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن بعض عمال البناء كانوا يقومون بأشغال حفر، حيث تفاجؤوا بالعثور على جمجمتين تحت كومة من التراب ليتم إخبار السلطات بالواقعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الواقعة عرف استنفارا لمختلف السلطات والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وعملت على فتح تحقيق حول الحادث.

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هذا وقد تم نقل الجمجمتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في انتظار معرفة تفاصيل الواقعة.