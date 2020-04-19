تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف أمن طنجة

سجلت مدينة طنجة، مساء اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في صفوف رجال الأمن.
وأفاد مصدر “اليوم 24″، مجموعة من العناصر بمختلف المصالح الأمنية بالمدينة المخالطين للمصابين الأربعة، خضعوا لفحوصات مخبرية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وحسب ذات المصدر، فقد جرى وضع المصابين الأربعة تحت المراقبة الطبية بفندق “موكادور” بطنجة، الذي تم تحويله لمركز لإستقبال المصابين، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم وضع بقية المخالطين تحت الحجر الصحي بذات الفندق، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي خضعوا لها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سجل 39 إصابة في صفوق بفيروس كورونا المستجد، في صفوف العناصر الأمنية، حسب ماكشف عنه بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني بداية الأسبوع المنصرم.
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