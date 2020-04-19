رئيس الوزراء الإسباني: سنخفف الحجر الصحي عن القاصرين وسنطالب بتمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من الشهر المقبل

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، أن بلاده تمكنت من احتواء انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مبرزا في السياق ذاته أن الوضع لا يمنع من الاستمرار في توخي المزيد من الحذر.

وشدد سانشيز، وفق إفادة وسائل إعلام إسبانية بينها صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار، أنه سيطالب بتمديد فترة الحجر الصحي حتى التاسع من شهر ماي المقبل.

وأوضح المسؤول الإسباني أنه سيبلغ، يوم غد الأحد، رؤساء الأقاليم الاسبانية بالرغبة في تخفيف الحجر الصحي عن القاصرين بداية من يوم 27 أبريل الجاري، مبرزا في السياق ذاته أن المقاربة لا يتوجب أن تكون نفسها في كل البلاد، ولا على مستوى الأقاليم والجهات، مشددا على أن الأيام المقبلة ستحمل إجابات عديدة استنادا إلى خصوصيات كل منطقة.